Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Міністра оборони

Іван Гаврилюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони з травня 2024 року.

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Кабінет Міністрів під час засідання Уряду у п’ятницю, 18 квітня, ухвалив низку розпоряджень про звільнення посадовців.

Так, Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Міністра оборони.

Іван Гаврилюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони з травня 2024 року.

З початком широкомасштабного вторгнення Іван Гаврилюк був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Пізніше він обіймав посаду заступника Головного інспектора Міністерства оборони України та заступника Міністра оборони України.

Також, як ми писали, Олександра Порхуна звільнено з посади заступника Міністра охорони здоров'я, а Сергія Дуброва – з посади першого заступника очільника МОЗ.

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