Кабмін звільнив заступників очільника МОЗ – Олександра Порхуна та Сергія Дуброва

Уряд ухвалив низку розпоряджень про звільнення посадовців.

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Кабінет Міністрів під час засідання Уряду у п’ятницю, 18 квітня, ухвалив низку розпоряджень про звільнення посадовців.

Так, Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Міністра оборони.

Також Олександра Порхуна звільнено з посади заступника Міністра охорони здоров'я, а Сергія Дуброва – з посади першого заступника очільника МОЗ.

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