Кабмин уволил заместителей главы МОЗ – Александра Порхуна и Сергея Дуброва

Правительство приняло ряд распоряжений об увольнении должностных лиц.

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Кабинет Министров на заседании правительства в пятницу, 18 апреля, принял ряд распоряжений об увольнении должностных лиц.

Так, Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Министра обороны.

Также Александр Порхун уволен с должности заместителя Министра охраны здоровья, а Сергей Дубров – с должности первого заместителя главы Минздава.

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