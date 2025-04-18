Владимир Зеленский наложил санкции на Кончаловского, Куклачева, Розенбаума, Джигурду и Шамана

Президент Зеленский подписал новые указы, которыми ввел ряд санкций против российских деятелей, в частности, против режиссера Егора Кончаловского, дрессировщика Юрия Куклачева, актера Александра Панкратова-Черного, певцов Александра Розенбаума, Игоря Сукачева и других.

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Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал два указа о введении санкций, в которых содержатся три перечня лиц.

В частности, указом Зеленского №246/2025 введены санкции в отношении российского актера, известного по сериалу «Универ», Виталия Гогунского, который ранее получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины. Виталий Гогунский также имеет украинское гражданство.

Также введены санкции в отношении российского пропагандиста Никиты Джигурды, который, судя по указу о санкциях, также имеет гражданство Украины.

Кроме того, санкции получил российский артист балета Сергей Полунин, родившийся в Украине, но большую часть жизни проживший за границей, сначала в Великобритании, затем в РФ. Имеет паспорта РФ, Сербии и Украины.

Согласно указу Владимира Зеленского, санкции также наложены на российскую актрису, известную по сериалу «День рождения Буржуя», Ирину Апексимову, российского певца-пропагандиста Шамана (Ярослава Дронова), режиссера Егора Кончаловского, дрессировщика Юрия Куклачева, актера Александра Панкратова-Черного, певцов Николая Расторгуева, Александра Розенбаума, Игоря Сукачева и других.

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