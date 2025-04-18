В Киеве парки и зеленые зоны обрабатывают от клещей

Обработки продолжаются еще с начала апреля и уже были проведены в некоторых парках.

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В Киеве специалисты проводят плановые обработки зеленых зон от клещей. Обработки продолжаются еще с начала апреля и уже были проведены в некоторых парках Деснянского, Подольского, Голосеевского и Шевченковского районов.

Районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений предупреждают местных жителей о месте и времени проведения таких обработок в парках, скверах, бульварах и т. д. В частности, размещают сообщения на официальных страницах в социальной сети Facebook и устанавливают соответствующие таблички в местах проведения работ.

В коммунальном объединении «Киевзеленстрой» сообщили, что такие мероприятия по обработке не представляют опасности для людей и животных.

В КГГА поясняют, что клещи представляют угрозу для здоровья как людей, так и животных. Они являются переносчиками болезни Лайма – инфекционного заболевания, которое характеризуется поражением кожи, нервной системы, сердца и часто имеет хроническое, рецидивирующее течение.

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