В Украину вернули тела 909 погибших военнослужащих

Удалось вернуть тела погибших Защитников с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского, Харьковского направлений, а также из моргов на территории РФ.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 павших Защитников.

Среди возвращенных «на щите» Оборонцев — погибшие с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления.

Также тела были доставлены из моргов на территории РФ.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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