В Украину вернули тела 909 погибших военнослужащих

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 павших Защитников.
Среди возвращенных «на щите» Оборонцев — погибшие с:
Также тела были доставлены из моргов на территории РФ.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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