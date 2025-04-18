В Україну повернули тіла 909 загиблих військовослужбовців

Вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків та з моргів на території РФ.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.

З числа повернених «на щиті» Оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

Також тіла були доставлені з моргів на території РФ.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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