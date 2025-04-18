В Україну повернули тіла 909 загиблих військовослужбовців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.
З числа повернених «на щиті» Оборонців полеглі з:
Також тіла були доставлені з моргів на території РФ.
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
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