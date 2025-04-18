У Києві адвоката викрили на схемі «бронювання за $15 тисяч» для ухилення від мобілізації

За даними прокуратури, адвокат обіцяв оновити дані військовозобов’язаних у ТЦК без їх присутності та згодом працевлаштувати заради бронювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомлено про підозру адвокату, який обіцяв за 15 тисяч доларів оновити дані військовозобов’язаних у ТЦК без їх присутності та згодом працевлаштувати заради бронювання. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що адвокат пропонував клієнтам допомогу у проходженні процедури оновлення даних у ТЦК, а також постановку на військовий облік без особистої присутності.

Крім того, обіцяв працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури заради бронювання.

Прокуратура вказує, що всі ці питання він обіцяв вирішити за 15 тисяч доларів, розповідаючи про свої налагоджені контакти зі службовими особами одного з районних у м. Києві ТЦК та СП.

Загалом від двох військовозобов’язаних він отримав 30 тисяч доларів. Передача грошових коштів відбувалось трьома етапами.

Після одержання адвокатом останньої частини грошей в сумі 15 тисяч доларів його затримали.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з можливістю внести заставу у сумі 1 241 480 гривень.