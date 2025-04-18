Київ готується до Великодня – що кажуть у КМДА про комендантську годину

Столиця готується до відзначення Великодня в умовах воєнного стану.

Джерело фото: Freepik

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Столиця готується до відзначення Великодня, але, як і попередні 3 роки – в умовах воєнного стану. У цей день не змінюватимуть час комендантської години, кажуть у КМДА. Відтак, вона діятиме, як і завжди, з 00:00 до 05:00.

Великодні богослужіння з культових споруд транслюватимуться в медіа та через інтернет. Напередодні з таким проханням місто звернулось до керівників релігійних громад.

Киян та гостей міста закликають берегти себе та в разі повітряної тривоги переходити в укриття.

Зазначимо, що на Великдень поліція посилить заходи безпеки та не виключає вибіркові перевірки речей.

Як писала «Судово-юридична газета», до Великодня НБУ вперше випустив монету у формі писанки – як виглядає.

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