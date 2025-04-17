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До Великодня НБУ вперше випустив монету у формі писанки – як виглядає

23:48, 17 квітня 2025
Пам’ятна монета має номінал 10 гривень.
До Великодня НБУ вперше випустив монету у формі писанки – як виглядає
Джерело фото: НБУ
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Незабаром українці будуть святкувати одне з найбільших і найважливіших свят усіх християн – Великдень і в честь свята Національний банк уперше за час існування своєї нумізматичної програми випустив пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку.

У багатьох культурах символом Великодня є писанка, а у 2024 році українське декоративне мистецтво офіційно було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Пам’ятна монета «Великодня радість. Писанка», яку ввели в обід 17 квітня, виготовлена зі срібла 999 проби та оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її номінал 10 гривень, а тираж – до 15 000 штук.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть» або «Козачі левади», а на аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба. Воно всіяне 12 писанками, на яких зображені давні символи наших пращурів.

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НБУ

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