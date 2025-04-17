Руслан Стефанчук зустрівся з послом США Бріджит Брінк, яка завершує місію в Україні

Голова Верховної Ради обговорив з Бріджит Брінк подальшу міжпарламентську співпрацю.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що зустрівся з Надзвичайною і Повноважною Пані Послом США в Україні Бріджит Брінк, яка завершує свою дипломатичну місію.

Стефанчук подякував Послу за її активну роботу та особистий внесок у розвиток стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Він вказав, Брінк працювала в Україні в один із найскладніших періодів і завжди була поряд з українським народом.

«Високо цінуємо рішучу підтримку США — у політичному, оборонному, фінансовому та гуманітарному напрямах. Україна відчуває плече союзника, який стоїть на боці свободи, справедливості та міжнародного права», — зазначив Стефанчук.

Сторони також обговорили міжпарламентську взаємодію.

Спікер парламенту висловив упевненість, що двопалатна й двопартійна підтримка України в Конгресі США збережеться і надалі.

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