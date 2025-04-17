Руслан Стефанчук встретился с послом США Бриджит Бринк, которая завершает свою миссию в Украине

Председатель Верховной Рады обсудил с Бриджит Бринк дальнейшее межпарламентское сотрудничество.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк, которая завершает свою дипломатическую миссию.

Стефанчук поблагодарил Посла за ее активную работу и личный вклад в развитие стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Он отметил, что Бринк работала в Украине в один из самых сложных периодов и всегда была рядом с украинским народом.

«Мы высоко ценим решительную поддержку США — в политическом, оборонном, финансовом и гуманитарном направлениях. Украина чувствует плечо союзника, который стоит на стороне свободы, справедливости и международного права», — заявил Стефанчук.

Стороны также обсудили межпарламентское взаимодействие.

Спикер парламента выразил уверенность, что двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США сохранится и в дальнейшем.

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