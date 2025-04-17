Практика судов
  1. В Украине

500 долларов за «непригодность» – на Сумщине задержали заведующего амбулаторией

23:30, 17 апреля 2025
В Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации через фиктивные справки.
500 долларов за «непригодность» – на Сумщине задержали заведующего амбулаторией
Фото: Полиция Сумской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с уклонением от мобилизации. Как сообщила полиция области, чиновник одного из медицинских учреждений был задержан во время получения неправомерной выгоды.

Работники следственного отдела Ахтырского районного отдела полиции совместно с Управлением стратегических расследований установили, что заведующий амбулатории первичной медицинской помощи организовал схему получения взяток от мужчин призывного возраста. За деньги он обещал предоставить фиктивные больничные или внести нужные диагнозы в заключения военно-врачебной комиссии, чтобы помочь избежать мобилизации.

Подозреваемого задержали непосредственно во время передачи ему 500 долларов США. Во время обысков по месту его работы и жительства правоохранители изъяли наличные, которые являются предметом неправомерной выгоды, а также медицинскую документацию, бланки с печатями, электронные носители информации и вещества неустановленного происхождения.

Заведующему амбулатории сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

В полиции отмечают, что борьба с коррупцией в условиях военного положения остается приоритетом, поскольку такие преступления имеют особо опасный характер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Сумы подозреваемый мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.

В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В зависимости от даты установления инвалидности можно подать заявление через электронный кабинет или обратиться в учреждение здравоохранения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області