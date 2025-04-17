500 долларов за «непригодность» – на Сумщине задержали заведующего амбулаторией

В Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации через фиктивные справки.

Фото: Полиция Сумской области

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В Сумской области правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с уклонением от мобилизации. Как сообщила полиция области, чиновник одного из медицинских учреждений был задержан во время получения неправомерной выгоды.

Работники следственного отдела Ахтырского районного отдела полиции совместно с Управлением стратегических расследований установили, что заведующий амбулатории первичной медицинской помощи организовал схему получения взяток от мужчин призывного возраста. За деньги он обещал предоставить фиктивные больничные или внести нужные диагнозы в заключения военно-врачебной комиссии, чтобы помочь избежать мобилизации.

Подозреваемого задержали непосредственно во время передачи ему 500 долларов США. Во время обысков по месту его работы и жительства правоохранители изъяли наличные, которые являются предметом неправомерной выгоды, а также медицинскую документацию, бланки с печатями, электронные носители информации и вещества неустановленного происхождения.

Заведующему амбулатории сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

В полиции отмечают, что борьба с коррупцией в условиях военного положения остается приоритетом, поскольку такие преступления имеют особо опасный характер.

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