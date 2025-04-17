Пограничники Украины спасли краснокнижную птицу – фото

Птица повредила крыло и не могла взлететь.

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Пограничники спасли одну из крупнейших хищных птиц всей Евразии – орлана-белохвоста. Он занесен во все три издания Красной книги Украины (1980, 1994, 2009). В последнем издании (2009) его отнесли к категории «редкий».

По информации Государственной пограничной службы, его обнаружили во время патрулирования.

Птица повредила крыло и не могла взлететь.

Вместе с местным егерем бойцы оперативно доставили раненого орлана в ветеринарную клинику.

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