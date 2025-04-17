В Одесской области разоблачили канал контрабанды сигарет и алкоголя под видом мороженого

Организатор канала контрабанды упаковал товар в контейнеры из-под сладостей, покрыв его мороженым.

Фото: БЭБ

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Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили канал контрабанды подакцизных товаров под видом мороженого. Об этом сообщает БЭБ.

Установлено, что организатор канала, используя реквизиты подконтрольного ему одесского производителя мороженого, пытался переправить в страны Европы табачные изделия и алкогольные напитки, скрывая их от таможенного досмотра.

Для этого фигурант упаковал товар в контейнеры из-под сладостей, сверху покрыв его мороженым.

«Таким образом мужчина пытался ввести в заблуждение контролирующие органы во время таможенного оформления», — отметили в БЭБ.

В ходе следственных действий детективы установили место загрузки подакцизных товаров, дальнейший маршрут автомобиля, который по документам перевозил мороженое, а также круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Во время обысков в пункте пропуска через государственную границу «Орловка–Исакча» было обнаружено более 33,5 тыс. пачек сигарет известных марок и почти 13 тысяч литров спиртосмеси. Изъяты грузовик с прицепом и подакцизные товары ориентировочной стоимостью почти 7 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда подакцизных товаров». Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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