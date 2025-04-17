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НБУ рассматривает переход на евро для валютных интервенций

17:55, 17 апреля 2025
НБУ рассматривает переход к евро в валютных операциях, но пока остается с долларом.
НБУ рассматривает переход на евро для валютных интервенций
Фото: Freepik
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Национальный банк Украины изучает возможность перехода на евро во время валютных интервенций. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга. В то же время он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе доллар США будет оставаться основной валютой для таких операций.

«В рамках специализированных рабочих групп, которые работают в Национальном банке, прорабатываем перспективу комплексного перехода к евро. Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе», - сказал Гелетий, цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, этот шаг обсуждается с учетом евроинтеграционного курса Украины, усиления сотрудничества с европейскими партнерами, а также изменений в глобальной торговле. Сейчас Нацбанк сосредоточен на анализе валютной динамики, прежде всего по евро, ведь ЕС является ключевым торговым партнером Украины.

Вместе с тем, валютные интервенции сегодня осуществляются в долларах США, поскольку эта валюта остается основной для поддержки курса гривны.

Глава НБУ Андрей Пышный добавил, что структура золотовалютных резервов также пока ориентирована на доллар, однако Нацбанк готов менять ее в зависимости от рыночной ситуации.

«Структура резервов и их изменение - это скорее техническое упражнение. Если мы видим необходимость это сделать, мы это сделаем», - отметил Пышный.

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деньги НБУ евро

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