НБУ розглядає перехід на євро для валютних інтервенцій

НБУ розглядає перехід до євро в валютних операціях, але поки залишається з доларом.

Фото: Freepik

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Національний банк України вивчає можливість переходу на євро під час валютних інтервенцій. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу. Водночас він наголосив, що в короткостроковій перспективі долар США залишатиметься основною валютою для таких операцій.

«В рамках спеціалізованих робочих груп, які працюють в Національному банку, опрацьовуємо перспективу комплексного переходу до євро. Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі», — сказав Гелетій, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цей крок обговорюється з урахуванням євроінтеграційного курсу України, посилення співпраці з європейськими партнерами, а також змін у глобальній торгівлі. Наразі Нацбанк зосереджений на аналізі валютної динаміки, передусім щодо євро, адже ЄС є ключовим торговельним партнером України.

Разом з тим, валютні інтервенції сьогодні здійснюються в доларах США, оскільки ця валюта лишається основною для підтримки курсу гривні.

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що структура золотовалютних резервів також поки що орієнтована на долар, однак Нацбанк готовий змінювати її залежно від ринкової ситуації.

«Структура резервів і їх зміна – це скоріше технічна вправа. Якщо ми бачимо необхідність це зробити, ми це зробимо», — зазначив Пишний.

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