Практика судів
  1. В Україні

НБУ розглядає перехід на євро для валютних інтервенцій

17:55, 17 квітня 2025
НБУ розглядає перехід до євро в валютних операціях, але поки залишається з доларом.
НБУ розглядає перехід на євро для валютних інтервенцій
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України вивчає можливість переходу на євро під час валютних інтервенцій. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу. Водночас він наголосив, що в короткостроковій перспективі долар США залишатиметься основною валютою для таких операцій.

«В рамках спеціалізованих робочих груп, які працюють в Національному банку, опрацьовуємо перспективу комплексного переходу до євро. Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі», — сказав Гелетій, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цей крок обговорюється з урахуванням євроінтеграційного курсу України, посилення співпраці з європейськими партнерами, а також змін у глобальній торгівлі. Наразі Нацбанк зосереджений на аналізі валютної динаміки, передусім щодо євро, адже ЄС є ключовим торговельним партнером України.

Разом з тим, валютні інтервенції сьогодні здійснюються в доларах США, оскільки ця валюта лишається основною для підтримки курсу гривні.

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що структура золотовалютних резервів також поки що орієнтована на долар, однак Нацбанк готовий змінювати її залежно від ринкової ситуації.

«Структура резервів і їх зміна – це скоріше технічна вправа. Якщо ми бачимо необхідність це зробити, ми це зробимо», — зазначив Пишний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші НБУ євро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

ВККС опинилася в «обіймах» НАБУ та ДБР – Комісія починає тонути в кримінальних провадженнях

Проблеми, що виникли у члена ВККС Володимира Луганського, можуть стати не тільки його проблемами.

У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

В залежності від дати встановлення інвалідності можна подати заяву через електронний кабінет або звернутися до закладу охорони здоров’я.

Додаткова винагорода є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення, а не щомісячним – Верховний Суд вказав на помилковість висновків судів

Верховний Суд скасував рішення судів, які визнали протиправними дії управління Нацполіції щодо невключення додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабміну про виплати військовослужбовцям і поліцейським, до складу грошового забезпечення поліцейського при обчисленні одноразової допомоги.

Верховний Суд висловився щодо розпорядника інформації стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів

Верховний Суд вказав, що ВКДКА володіє запитуваною позивачкою інформацією, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків, а тому ВКДКА є розпорядником інформації в розумінні закону про доступ до публічної інформації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду