ВККС опинилася в «обіймах» НАБУ та ДБР – Комісія починає тонути в кримінальних провадженнях

Проблеми, що виникли у члена ВККС Володимира Луганського, можуть стати не тільки його проблемами.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів сьогодні вранці знову відбувалися обшуки та інші слідчі дії.

На цей раз «візит» до головного кадрового органу суддівської влади нанесли детективи Національного антикорупційного бюро разом з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Якщо у березні деякі аспекти діяльності ВККС, а також поведінка заступника голови Комісії Олексія Омельяна, зацікавили Державне бюро розслідувань, то тепер претензії виникли до іншого члена ВККС – судді у відставці Володимира Луганського.

Володимир Луганський є суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області у відставці. До виконання обов’язків члена ВККС, попри перемогу на відповідному конкурсі у 2023 році, він зміг приступити тільки у червні 2024 року, оскільки з 2022 року ніс службу на посаді розвідника артилерійської групи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Офіційна причина проведення слідчих дій стосовно члена Комісії – незаконне отримання Володимиром Луганським 15% надбавки до посадового окладу судді за наявність наукового ступеню доктора філософії у 2015-2020 роках, а також відповідне незаконне отримання збільшеного розміру довічного грошового утримання судді після виходу у відставку у 2020-2025 роках.

Справа в тому, що отриманий Володимиром Луганським у 2011 році у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) диплом доктора філософії, згідно з висновками Міністерства освіти і науки України, не відповідає встановленим до таких документів вимогам та й взагалі відсутній у будь-яких реєстрах.

До того ж у 2011 році МАУП в принципі не мав повноважень на видачу дипломів доктора філософії, а українські заклади вищої освіти вперше почали присвоювати наукові ступені доктора філософії саме громадянам України, лише з 2019 року.

Всього, відповідно до висновків НАБУ та САП, за десять років Володимир Луганський незаконно отримав 576 тис. гривень.

Зазначимо, що «дипломне питання» Володимира Луганського вже давно не є великою таємницею.

Ще Вища рада правосуддя, яка власне й призначала членів діючого складу ВККС на посади, у травні 2023 року намагалася з’ясувати обставини набуття Володимиром Луганським статусу доктора філософії. Втім якихось чітких пояснень члени ВРП тоді отримати так і не змогли.

Вже після того, як Володимир Луганський розпочав свою діяльність у ВККС, громадська організація «Центр протидії корупції» 10 вересня 2024 року звернулася до ВККС з проханням перевірити підстави набуття Володимиром Луганським статусу доктора філософії у 2011 році.

Для перевірки вказаних у заяві обставин 23 жовтня ВККС створила цілу комісію, яка за майже півроку своєї «діяльності» жодних публічних оцінок ситуації з дипломом Володимира Луганського, так і не надала.

На відміну від ВККС, представники НАБУ та САП виявилися менш делікатними і 17 квітня повідомили Володимиру Луганському про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Цікаво, що за даними джерел «Судово-юридичної газети», проблеми у Володимира Луганського могли виникнути не тільки завдяки раптовій прискіпливій увазі антикорупційних органів до окремого члена ВККС, особливо враховуючи, що інформація про «проблемний» диплом судді у відставці стала загальновідомою ще у 2023 році.

За даними джерел видання, підозра Володимиру Луганському могла стати наслідком тліючого конфлікту між різними групами членів Комісії, адже, за наявною інформацією, під час здійснення повноважень члена ВККС у Володимира Луганського виникли достатньо непрості відносини з деякими колегами, які підтримують відносини як з громадськими активістами, так і з антикорупційними органами.

Однак, як би там не було, репутаційні проблеми відтепер можуть бути у всієї Комісії.

Справа в тому, що повідомлення про підозру може мати для Володимира Луганського конкретні наслідки, зокрема такі, як відсторонення від виконання обов’язків та звільнення з посади члена ВККС.

При цьому ще ніколи в історії існування ВККС не було випадків відсторонення члена Комісії за рішенням суду від виконання обов’язків, не кажучи вже про звільнення з посади внаслідок дисциплінарного або кримінального переслідування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.