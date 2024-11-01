Члена ВККС звинуватили у незаконному отримані доплат за науковий ступінь, який він не отримував – створена комісія

Вища кваліфікаційна комісія суддів вчергове опинилася у неприємній ситуації, але спробує розібратися у проблемі разом з громадськими активістами.

Члени ВККС Володимир Луганський, Олексій Омельян та Ярослав Дух, джерело фото - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів вже вдруге створила комісію для перевірки наявності обставин, які можуть стати підставою для звільнення члена ВККС.

23 жовтня була утворена комісія для перевірки доброчесності судді у відставці, члена ВККС Володимира Луганського.

Підставою для такого рішення ВККС стало звернення громадської організації «Центр протидії корупції» від 10 вересня 2024 року стосовно Володимира Луганського.

Громадські активісти повідомили до Комісії, що Володимир Луганський з квітня 2015 року по вересень 2020 року, на їх думку, безпідставно отримав щонайменше 160 074 гривні за наявність наукового ступеню доктора філософії (15% від посадового окладу судді).

Згідно до висновків громадськості, отримувати вказані гроші Володимир Луганський, який у вказаний час був суддею та головою Сєверодонецького міського суду Луганської області, не мав права.

Згідно до інформації, яка була надана до ВККС з посиланням на Міністерство освіти і науки України, отриманий Володимиром Луганським у 2011 році у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) диплом доктора філософії не відповідає встановленим до таких документів вимогам та й взагалі відсутній у будь-яких реєстрах.

За даними Міністерства освіти і науки у 2011 році МАУП в принципі не мав повноважень на видачу дипломів доктора філософії.

«Диплом доктора філософії в галузі права, виданий Луганському Володимиру Івановичу Міжрегіональною академією управління персоналом, не є документом встановленого зразка та не засвідчує наявність у вказаної особи наукового ступеню», - зазначено у відповіді Міністерства освіти і науки громадським активістам.

Крім того, як вказано у зверненні громадськості до ВККС, українські заклади вищої освіти вперше почали присвоювати наукові ступені доктора філософії саме громадянам України, лише з 2019 року.

Для перевірки вказаних обставин ВККС 23 жовтня утворила комісію у складі членів Комісії Руслана Мельника (голова), Михайла Богоноса та Ярослава Духа.

Також громадським організаціям, які брали участь у формуванні діючого складу ГРД, запропоновано делегувати у склад комісії трьох своїх представників.

Зазначимо, що ще під час співбесіди з Володимиром Луганським, як кандидатом на посаду члена ВККС, 12 травня 2023 року Вища рада правосуддя намагалася з’ясувати обставини набуття ним статусу доктора філософії.

Тоді Володимир Луганський повідомив, що кандидатом юридичних наук він не є, а є тільки доктором філософії в галузі права (дисертація стосувалася проблем ст. 382 КК – невиконання судового рішення). Згадати номер та назву спеціальності, згідно до якої відбувся захист, Володимир Луганський не зміг, хоча й назвав своїх наукових керівників. Також він зазначив, що отримав у МАУП диплом, який видавав саме цей вищий навчальний заклад, а питанням відповідності отриманого диплому встановленим державним стандартам, Володимир Луганський не цікавився.

Нагадаємо, що аналогічну комісію, але з іншим складом, ВККС створювала у грудні минулого року для з’ясування питання про можливе набуття громадянства РФ тодішнім головою ВККС Романом Ігнатовим. У лютому вказана комісія дійшла висновку, що фактично відсутня можливість достеменно встановити, отримував Роман Ігнатов російське громадянство або ні. А 27 березня Роман Ігнатов звільнився з посади як голови Комісії, так і члена ВККС, за власним бажанням.

Що стосується Володимира Луганського, то він приступив до виконання повноважень члена ВККС лише у червні 2024 року. З 2022 року він був військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади – розвідником артилерійської групи бригади.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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