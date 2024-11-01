Члена ВККС обвинили в незаконном получении доплат за научную степень, которую он не получал – создана комиссия

Высшая квалификационная комиссия судей в очередной раз оказалась в неприятной ситуации, но попытается разобраться в проблеме вместе с общественными активистами.

Члены ВККС Владимир Луганский, Алексей Омельян и Ярослав Дух, источник фото - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей уже во второй раз создала комиссию для проверки наличия обстоятельств, которые могут стать основанием для увольнения члена ВККС.

23 октября была создана комиссия для проверки добропорядочности судьи в отставке, члена ВККС Владимира Луганского.

Основанием для решения ВККС стало обращение общественной организации «Центр противодействия коррупции» от 10 сентября 2024 года в отношении Владимира Луганского.

Общественные активисты сообщили Комиссии, что Владимир Луганский с апреля 2015 года по сентябрь 2020 года, по их мнению, безосновательно получил, по меньшей мере, 160 074 гривны за наличие научной степени доктора философии (15% от должностного оклада судьи).

Согласно выводам общественности получать указанные деньги Владимир Луганский, который в указанное время был судьей и председателем Северодонецкого городского суда Луганской области, не имел права.

Согласно информации, предоставленной в ВККС со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, полученный Владимиром Луганским в 2011 году в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) диплом доктора философии, не соответствует установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

По данным Министерства образования и науки, в 2011 году МАУП в принципе не имел полномочий на выдачу дипломов доктора философии.

«Диплом доктора философии в области права, выданный Луганскому Владимиру Ивановичу Межрегиональной академией управления персоналом, не является документом установленного образца и не свидетельствует о наличии у указанного лица научной степени», - говорится в ответе Министерства образования и науки общественным активистам.

Кроме того, как указано в обращении общественности к ВККС, украинские высшие учебные заведения впервые начали присваивать научные ступени доктора философии именно гражданам Украины только с 2019 года.

Для проверки указанных обстоятельств ВККС 23 октября создала комиссию в составе членов Комиссии Руслана Мельника (председатель), Михаила Богоноса и Ярослава Духа.

Также общественным организациям, участвовавшим в формировании действующего состава Общественного совета добропорядочности, предложено делегировать в состав комиссии трех своих представителей.

Отметим, что еще во время собеседования с Владимиром Луганским, как кандидатом на должность члена ВККС, 12 мая 2023 года Высший совет правосудия пытался выяснить обстоятельства получения им статуса доктора философии.

Тогда Владимир Луганский сообщил, что кандидатом юридических наук он не является, а является только доктором философии в области права (диссертация касалась проблем ст. 382 УК – невыполнение судебного решения). Вспомнить номер и название специальности, согласно которой и состоялась защита, Владимир Луганский не смог, хотя и назвал своих научных руководителей. Также он рассказал, что получил в МАУП диплом, выдававшийся именно этим высшим учебным заведением, а вопросом соответствия полученного диплома, установленным государственным стандартам, Владимир Луганский не интересовался.

Напомним, что аналогичную комиссию, но с другим составом, ВККС создавала в декабре прошлого года для выяснения вопроса о возможном получении гражданства РФ тогдашним главой ВККС Романом Игнатовым. В феврале указанная комиссия пришла к выводу, что практически отсутствует возможность точно установить, получал ли Роман Игнатов российское гражданство или нет. А 27 марта Роман Игнатов уволился с должности, как председателя Комиссии, так и члена ВККС, по собственному желанию.

Что касается Владимира Луганского, то он приступил к исполнению полномочий члена ВККС только в июне 2024 года. С 2022 года он был военнослужащим 10-й отдельной горно-штурмовой бригады – разведчиком артиллерийской группы бригады.

Автор: Вячеслав Хрипун

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