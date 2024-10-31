OpenAI выпустила собственную поисковую систему SearchGPT

SearchGPT предоставляет не только сгенерированные ответы, но и ссылки на оригинальные материалы, позволяя быстро перейти к первоисточникам.

OpenAI презентовала собственную поисковую систему SearchGPT, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа и предоставления точной информации из проверенных источников.

В отличие от ChatGPT, SearchGPT предоставляет не только сгенерированные ответы, но и ссылки на оригинальные материалы, позволяя быстро перейти к первоисточникам. Тестовая версия доступна для ограниченного числа пользователей, но OpenAI планирует внедрить его функции в ChatGPT в будущем.

Новый поисковик рассматривают как прямого конкурента Google, который также активно внедряет ИИ-технологии для удержания аудитории.

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