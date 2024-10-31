По всей Украине с 1 ноября вводят «зимнее» ограничение скорости

На зимний период водителям придется снизить скорость движения до 50 км/ч.

С пятницы, 1 ноября, на дорогах всех городов Украины вводят "зимнее" ограничение скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Если до этого на отдельных участках в пределах городов (в частности, в Киеве, Днепре) разрешали ездить со скоростью до 80 км/ч, то с 1 ноября ограничение составит 50 км/ч.

Решение принято для повышения безопасности дорожного движения в условиях неблагоприятных погодных условий, таких как гололедица и снегопад.

Также водителям напоминают, что летние шины нужно заменить зимними, поскольку при температуре от +4 до +7°C летняя резина затвердевает и это повышает риск аварий.

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