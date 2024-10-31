По всій Україні з 1 листопада вводять «зимове» обмеження швидкості

На зимовий період водіям доведеться знизити швидкість руху до 50 км/год.

З п'ятниці, 1 листопада, на дорогах всіх міст України вводять "зимове" обмеження швидкості . Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Якщо до цього на окремих ділянках у межах міст (зокрема, у Києві, Дніпрі) дозволяли їздити зі швидкістю до 80 км/год, то з 1 листопада обмеження становитиме 50 км/год.

Рішення прийнято для підвищення безпеки дорожнього руху в умовах несприятливих погодних умов, таких як ожеледиця та снігопад.

Також водіям нагадують, що літні шини потрібно замінити на зимові, оскільки за температури від +4 до +7°C літня гума твердіє і це підвищує ризик аварій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.