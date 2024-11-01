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Верховна Рада схвалила рекомендації про збільшення посадових окладів в НАЗК

09:00, 1 листопада 2024
Депутати підтримали збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК, де, за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.
Верховна Рада схвалила рекомендації про збільшення посадових окладів в НАЗК
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Верховна Рада 31 жовтня прийняла в першому читанні законопроект 12000 про Державний бюджет на 2025 рік, а також ухвалила постанову про висновки та пропозиції до проекту Бюджету на 2025 рік. Проект постанови 12000/П готував Бюджетний комітет Ради, який очолює Роксолана Підласа.

Серед іншого, схваленою депутатами постановою передбачено доручення Уряду розглянути збільшення фінансування у 2025 році на діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

При цьому Кабміну пропонується опрацювати питання щодо збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК (пункт 2.24.37 додатку до постанови).

Нагадаємо, що відповідно до даних Міністерства фінансів України, середня зарплата за вересень 2024 року склала:

  • у керівництва НАЗК – 254,2 тисячі грн
  • керівника структурного підрозділу – 85,3 тис. грн (у серпні – 96,3 тисяч грн)
  • рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн (у серпні – 50 тисяч).

Також у 2025 році передбачається зберегти окремий порядок обчислення для НАЗК посадових окладів, виходячи з прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Нагадаємо, що законами про бюджет, починаючи з 2021 року, для визначення посадових окладів працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, суддів застосовується «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн. Для прокурорів – 1600 грн.

Однак для антикорупційних органів, зокрема, НАБУ, САП і НАЗК, цей прожитковий мінімум не заморожується, і в 2025 році складатиме 3028 грн.

Як раніше заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласаантикорупційним органам неможливо зменшити зарплату (тобто, і «заморозити» для них прожитковий мінімум).

 

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України НАЗК

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Верховна Рада схвалила рекомендації про збільшення посадових окладів в НАЗК

Депутати підтримали збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК, де, за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.

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