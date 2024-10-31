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Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів

19:17, 31 жовтня 2024
До тестування онлайн відстрочки від мобілізації у Резерв+ вже можна долучитися.
Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів
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Міністерство оборони запустило бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки.

Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит прямо в Резерв+.

Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку — і якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі» - вказала вона.

Хто може брати участь в тестуванні

  • багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі
  • люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення
  • студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра отримують ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Заповнити форму, щоб долучитись до тестування можна за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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Міноборони Резерв+

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Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів

До тестування онлайн відстрочки від мобілізації у Резерв+ вже можна долучитися.

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