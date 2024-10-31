Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів

Міністерство оборони запустило бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
«Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки.
Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит прямо в Резерв+.
Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку — і якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі» - вказала вона.
Хто може брати участь в тестуванні
Заповнити форму, щоб долучитись до тестування можна за посиланням.
Автор: Наталя Мамченко
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