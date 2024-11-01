Скорочення штату — які аспекти потрібно врахувати

08:15, 1 листопада 2024
Держпраці нагадує категорії працівників, звільнення яких не допускається.
Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що потрібно врахувати роботодавцю при скороченні штату.
Етапи вивільнення працівників:
- прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників.
- визначення працівників, які підлягають скороченню.
- погодження профспілки (якщо діє на підприємстві).
- повідомлення Державної служби зайнятості України про заплановане масове вивільнення.
- попередження працівників про наступне звільнення, пропонування іншої роботи.
- звільнення працівників та виплата всіх сум, що належать працівникам від установи.
Категорії працівників, звільнення яких не допускається:
- працівник в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці (основній щорічній, а також інших видах відпусток, що надаються працівникові як із збереженням, так і без збереження заробітної плати), а також якщо він перебуває на навчальних військових зборах;
- вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років);
- одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитину з інвалідністю.
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