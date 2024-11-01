Скорочення штату — які аспекти потрібно врахувати

Держпраці нагадує категорії працівників, звільнення яких не допускається.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що потрібно врахувати роботодавцю при скороченні штату.

Етапи вивільнення працівників:

прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників.

визначення працівників, які підлягають скороченню.

погодження профспілки (якщо діє на підприємстві).

повідомлення Державної служби зайнятості України про заплановане масове вивільнення.

попередження працівників про наступне звільнення, пропонування іншої роботи.

звільнення працівників та виплата всіх сум, що належать працівникам від установи.

Категорії працівників, звільнення яких не допускається:

працівник в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці (основній щорічній, а також інших видах відпусток, що надаються працівникові як із збереженням, так і без збереження заробітної плати), а також якщо він перебуває на навчальних військових зборах;

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років);

одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

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