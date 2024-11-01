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Скорочення штату — які аспекти потрібно врахувати

08:15, 1 листопада 2024
Держпраці нагадує категорії працівників, звільнення яких не допускається.
Скорочення штату — які аспекти потрібно врахувати
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що потрібно врахувати роботодавцю при скороченні штату.

Етапи вивільнення працівників:

  • прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників.
  • визначення працівників, які підлягають скороченню.
  • погодження профспілки (якщо діє на підприємстві).
  • повідомлення Державної служби зайнятості України про заплановане масове вивільнення.
  • попередження працівників про наступне звільнення, пропонування іншої роботи.
  • звільнення працівників та виплата всіх сум, що належать працівникам від установи.

Категорії працівників, звільнення яких не допускається:

  • працівник в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці (основній щорічній, а також інших видах відпусток, що надаються працівникові як із збереженням, так і без збереження заробітної плати), а також якщо він перебуває на навчальних військових зборах;
  • вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років);
  • одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

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звільнення Держпраці

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