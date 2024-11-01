Сокращение штата – какие аспекты нужно учесть

Гоструда напоминает категории работников, увольнение которых не допускается.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что нужно учесть работодателю при сокращении штата.

Этапы высвобождения работников:

принятие решения о сокращении численности или штата работников.

определение работников, подлежащих сокращению.

согласование профсоюза (если действует на предприятии).

уведомление Государственной службы занятости Украины о запланированном массовом высвобождении.

предупреждение работников о последующем увольнении, предложении другой работы.

увольнение работников и выплата всех сумм, принадлежащих работникам от учреждения.

Категории работников, увольнение которых не допускается:

работник в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания в отпуске (основной ежегодный, а также других видах отпусков, предоставляемых работнику как с сохранением, так и без сохранения заработной платы), а также если он находится на учебном военном сборе;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (до 6 лет);

одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.