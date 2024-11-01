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Сокращение штата – какие аспекты нужно учесть

08:15, 1 ноября 2024
Гоструда напоминает категории работников, увольнение которых не допускается.
Сокращение штата – какие аспекты нужно учесть
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что нужно учесть работодателю при сокращении штата.

Этапы высвобождения работников:

  • принятие решения о сокращении численности или штата работников.
  • определение работников, подлежащих сокращению.
  • согласование профсоюза (если действует на предприятии).
  • уведомление Государственной службы занятости Украины о запланированном массовом высвобождении.
  • предупреждение работников о последующем увольнении, предложении другой работы.
  • увольнение работников и выплата всех сумм, принадлежащих работникам от учреждения.

Категории работников, увольнение которых не допускается:

  • работник в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания в отпуске (основной ежегодный, а также других видах отпусков, предоставляемых работнику как с сохранением, так и без сохранения заработной платы), а также если он находится на учебном военном сборе;
  • беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (до 6 лет);
  • одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

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увольнение Гоструда

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