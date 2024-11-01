На Львовщине разыскивают браконьеров, убивших краснокнижных зубров

На территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» браконьеры незаконно охотились на зубров и двоих убили.

Специализированная экологическая прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту браконьерского убийства краснокнижных зубров.

По данным следствия, неустановленные лица на территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» в охотничьих угодьях незаконно охотились на зубров и двоих убили. Браконьеры унесли мясо животных, а остатки одной туши пытались сжечь.

Преступление было обнаружено благодаря работе службы охраны национальных парков, находящихся вблизи лесных массивов. В настоящее время прокуроры и дознаватели полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления и установления лиц, причастных к нему.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что зубры занесены в Красную книгу Украины с 1980 года и имеют природоохранный статус «пропавший в природе» из-за браконьерства и угрозы уничтожения вида.

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