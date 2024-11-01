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На Львовщине разыскивают браконьеров, убивших краснокнижных зубров

07:54, 1 ноября 2024
На территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» браконьеры незаконно охотились на зубров и двоих убили.
На Львовщине разыскивают браконьеров, убивших краснокнижных зубров
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Специализированная экологическая прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту браконьерского убийства краснокнижных зубров.

По данным следствия, неустановленные лица на территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» в охотничьих угодьях незаконно охотились на зубров и двоих убили. Браконьеры унесли мясо животных, а остатки одной туши пытались сжечь.

Преступление было обнаружено благодаря работе службы охраны национальных парков, находящихся вблизи лесных массивов. В настоящее время прокуроры и дознаватели полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления и установления лиц, причастных к нему.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что зубры занесены в Красную книгу Украины с 1980 года и имеют природоохранный статус «пропавший в природе» из-за браконьерства и угрозы уничтожения вида.

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