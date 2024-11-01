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На Львівщині розшукують браконьєрів, які вбили червонокнижних зубрів

07:54, 1 листопада 2024
На території Зубрицького лісництва філії Самбірське лісове господарство ДП «Ліси України» браконьєри незаконно полювали на зубрів і двох вбили.
На Львівщині розшукують браконьєрів, які вбили червонокнижних зубрів
Фото: Офіс Генпрокурора
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Спеціалізована екологічна прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом браконьєрського вбивства червонокнижних зубрів. 

За даними слідства, невстановлені особи на території Зубрицького лісництва філії Самбірське лісове господарство ДП «Ліси України» в мисливських угіддях незаконно полювали на зубрів і двох вбили. Браконьєри забрали м'ясо тварин, а залишки однієї туші намагалися спалити.

Злочин було виявлено завдяки роботі служби охорони національних парків, що знаходяться поблизу лісових масивів. Наразі прокурори та дізнавачі поліції вживають всіх необхідних заходів для документування злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що зубри занесені до Червоної книги України з 1980 року і мають природоохоронний статус «зниклий у природі» через браконьєрство та загрозу знищення виду.

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