На Хмельниччині судитимуть псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу військовим

Чоловік продав 5 позашляховиків, отриманих для ремонту та передачі ЗСУ.

На Хмельниччині перед судом постане псевдоволонтер, який продавав гуманітарну допомогу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що чоловік продав 5 гуманітарних позашляховиків вартістю близько 1,3 млн грн. Їх отримав від громадської організації для ремонту і передачі підрозділам Збройних Сил.

За вказані автомобілі він «вторгував» більше ніж 600 тисяч гривень, а отримані кошти легалізував, використавши на власні потреби.

Йому загрожує від 5 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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