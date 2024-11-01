В Хмельницкой области будут судить псевдоволонтера, продававшего гуманитарную помощь военным

Мужчина продал 5 внедорожников, полученных для ремонта и передачи ВСУ.

В Хмельницкой области перед судом предстанет псевдоволонтер, продававший гуманитарную помощь. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что мужчина продал 5 гуманитарных внедорожников стоимостью около 1,3 млн грн. Их получил от общественной организации по ремонту и передаче подразделениям Вооруженных Сил.

За указанные автомобили он «торговал» более 600 тысяч гривен, а полученные средства легализовал, использовав на собственные нужды.

Ему грозит от 5 до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.