Общественность примет участие в аттестации руководителей полиции на добродетель – Кабмин подал законопроект

Полицейские должны проходить службу в полиции с соблюдением принципа добродетели, список критериев которого утверждается Министерством внутренних дел. Об этом говорится в законопроекте 12159, который Кабмин подал в Верховную Раду 28 октября.
Также законопроект правительства предусматривает, что общественность примет участие в аттестации руководителей полиции на добродетель.
«Аттестация полицейских, занимающих руководящие должности, осуществляется аттестационной комиссией, в состав которой входит не менее 25% представителей общественности», - говорится в изменениях в закон о Национальной полиции.
Аттестация полицейских проводится с целью оценки их эффективности, а также деловых, профессиональных, личных качеств, добродетели, образовательного и квалификационного уровней, физической подготовки на основании глубокого и всестороннего изучения, определения соответствия должностям, а также перспектив их служебной карьеры.
Во время аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, оценка их управленческих качеств (компетенций) проводится аттестационными комиссиями в электронной системе управления персоналом, а его результаты обнародуются на официальном вебсайте органа полиции, в котором назначено аттестация и учитываются при принятии решений.
Конкурс на должность полицейского обязательно проводится:
Напомним, Еврокомиссия в отчете о расширении указала, что Украина должна «ввести прозрачные и основанные на заслугах процедуры найма и отбора на руководящие должности в центральных и региональных управлениях Национальной полиции и Государственного бюро расследований (ГБР) со значительным привлечением независимых экспертов, а также жесткие дисциплинарные и антикоррупционные правила, направленные на местный контекст и устранение реальных коррупционных рисков».
Кабмин объясняет, что подал законопроект на выполнение Антикоррупционной программы, где предусмотрена подача законопроекта, которым:
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный перечень задач на 2025 год, которые Еврокомиссия определила для Украины в сфере судебной реформы.
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Автор: Наталья Мамченко
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