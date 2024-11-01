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Общественность примет участие в аттестации руководителей полиции на добродетель – Кабмин подал законопроект

08:30, 1 ноября 2024
В свою очередь, МВД утвердит перечень критериев добродетели для полицейских.
Общественность примет участие в аттестации руководителей полиции на добродетель – Кабмин подал законопроект
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Полицейские должны проходить службу в полиции с соблюдением принципа добродетели, список критериев которого утверждается Министерством внутренних дел. Об этом говорится в законопроекте 12159, который Кабмин подал в Верховную Раду 28 октября.

Также законопроект правительства предусматривает, что общественность примет участие в аттестации руководителей полиции на добродетель.

«Аттестация полицейских, занимающих руководящие должности, осуществляется аттестационной комиссией, в состав которой входит не менее 25% представителей общественности», - говорится в изменениях в закон о Национальной полиции.

Аттестация полицейских проводится с целью оценки их эффективности, а также деловых, профессиональных, личных качеств, добродетели, образовательного и квалификационного уровней, физической подготовки на основании глубокого и всестороннего изучения, определения соответствия должностям, а также перспектив их служебной карьеры.

Во время аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, оценка их управленческих качеств (компетенций) проводится аттестационными комиссиями в электронной системе управления персоналом, а его результаты обнародуются на официальном вебсайте органа полиции, в котором назначено аттестация и учитываются при принятии решений.

Конкурс на должность полицейского обязательно проводится:

  • среди лиц, впервые принимаемых на службу в полиции с назначением на должности младшего состава полиции;
  • среди кандидатов для назначения на руководящие должности согласно перечню, утверждаемому МВД.

Напомним, Еврокомиссия в отчете о расширении указала, что Украина должна «ввести прозрачные и основанные на заслугах процедуры найма и отбора на руководящие должности в центральных и региональных управлениях Национальной полиции и Государственного бюро расследований (ГБР) со значительным привлечением независимых экспертов, а также жесткие дисциплинарные и антикоррупционные правила, направленные на местный контекст и устранение реальных коррупционных рисков».

Кабмин объясняет, что подал законопроект на выполнение Антикоррупционной программы, где предусмотрена подача законопроекта, которым:

  • определено, что на условиях конкурса осуществляется назначение на должности руководителей;
  • предусмотрено внесение изменений с учетом рекомендаций по повышению эффективности и качества работы полицейских комиссий и процедуры отбора по результатам аналитического исследования;
  • определены в рамках процедуры аттестации полицейских критерии оценки эффективности деятельности полицейских, в частности добродетель, управленческие компетенции и результативность работы;
  • установлено, что оценка эффективности деятельности полицейского в рамках аттестации проводится в электронной системе управления персоналом;
  • предусмотрено обнародование на официальном вебсайте Национальной полиции Украины обобщенных результатов оценки эффективности полицейских в рамках аттестации;
  • установлено, что собеседование как метод оценивания управленческих компетенций проводится только для полицейских, занимающих руководящие должности, комиссией, в состав которой входит не менее 25% представителей общественности;
  • предусмотрено учет при принятии управленческих, кадровых решений в Национальной полиции Украины рейтинга оценивания полицейских и рекомендаций электронной системы оценивания.

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Автор: Наталья Мамченко

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МВД полиция законопроект Кабинет Министров Украины

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