Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования

В своем отчете по Украине, обнародованном 30 октября, Еврокомиссия рекомендует «дальнейшее усовершенствование законодательной базы для расследования и рассмотрения уголовных дел, в том числе о коррупции на высоком уровне, включая пересмотр существующих сроков досудебного расследования и изъятие положений в Уголовном процессуальном кодексе».
«Законодательные изменения в Уголовный процессуальный кодекс были внесены в декабре 2023 года об отмене сроков расследования и обязательном закрытии дел после окончания этих сроков до уведомления о подозрении.
Что касается этапа после сообщения о подозрении, обязательное закрытие уголовных дел в связи с истечением срока и продолжительность срока необходимо пересмотреть для обеспечения эффективного расследования (As regards expiration of the time-limit a length of the time limit should be reviewed to ensure effective investigations)» - указано в отчете.
Эта рекомендация корреспондируется с текстом обновленного Меморандума с МВФ, где речь идет о том, что Украина должна изменениями в УПК «отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении и с целью соответствующего баланса между целями быстрого и всестороннего расследования уголовных правонарушений и защиты прав сторон уголовного производства, при окончании сроков и ходатайстве обвиняемого или потерпевших, предоставить возможность следственному судье или своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (или закрыть производство, или завершить досудебное расследование), или отклонить ходатайство». Срок исполнения этого требования МВФ перенес с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года
Кроме того, Украина должна «обеспечить полную правовую определенность правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после вручения подозрения».
Итак, судя по этим документам, речь не идет о том, чтобы вообще убрать какое-либо упоминание о соблюдении сроков следствием в УПК.
Еврокомиссия предлагает также внести изменения в уголовное и уголовное процессуальное законодательство относительно:
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный перечень задач на 2025 год, которые Еврокомиссия определила для Украины в сфере судебной реформы.
Также напомним, что Верховная Рада 30 октября приняла за основу законопроект 11265, предусматривающий исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства.
Автор: Наталя Мамченко
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