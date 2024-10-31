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Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования

13:31, 31 октября 2024
Действительно ли Еврокомиссия рекомендует разрешить расследовать любые уголовные дела вечно.
Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования
Источник фото: Униан
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В своем отчете по Украине, обнародованном 30 октября, Еврокомиссия рекомендует «дальнейшее усовершенствование законодательной базы для расследования и рассмотрения уголовных дел, в том числе о коррупции на высоком уровне, включая пересмотр существующих сроков досудебного расследования и изъятие положений в Уголовном процессуальном кодексе».

«Законодательные изменения в Уголовный процессуальный кодекс были внесены в декабре 2023 года об отмене сроков расследования и обязательном закрытии дел после окончания этих сроков до уведомления о подозрении.

Что касается этапа после сообщения о подозрении, обязательное закрытие уголовных дел в связи с истечением срока и продолжительность срока необходимо пересмотреть для обеспечения эффективного расследования (As regards expiration of the time-limit a length of the time limit should be reviewed to ensure effective investigations)» - указано в отчете.

Эта рекомендация корреспондируется с текстом обновленного Меморандума с МВФ, где речь идет о том, что Украина должна изменениями в УПК «отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении и с целью соответствующего баланса между целями быстрого и всестороннего расследования уголовных правонарушений и защиты прав сторон уголовного производства, при окончании сроков и ходатайстве обвиняемого или потерпевших, предоставить возможность следственному судье или своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (или закрыть производство, или завершить досудебное расследование), или отклонить ходатайство». Срок исполнения этого требования МВФ перенес с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года

Кроме того, Украина должна «обеспечить полную правовую определенность правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после вручения подозрения».

Итак, судя по этим документам, речь не идет о том, чтобы вообще убрать какое-либо упоминание о соблюдении сроков следствием в УПК.

Еврокомиссия предлагает также внести изменения в уголовное и уголовное процессуальное законодательство относительно:

  • сроков давности для обеспечения усиления ответственности за коррупционные правонарушения
  • предотвращения процессуальных злоупотреблений во время уголовных производств.
  • ввести новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за обход ограничительных мер, «поскольку уклонение от санкций до сих пор не является уголовным преступлением в Украине» (также указано, что «права и обязанности участников санкционного процесса должны быть более четко определены в законодательстве Украины»)
  • изменения, чтобы судьи не принимали участия в вынесении решений о собственном отводе, а такие решения подлежали обжалованию
  • внедрить систему случайного распределения дел между прокурорами на основе строгих и объективных критериев, в том числе специализации, с надлежащими гарантиями против манипуляций и эффективным механизмом обжалования решений об отводе прокурора
  • строже контролировать определенные виды оружия, включая огнестрельное оружие военного назначения, а также ввести ответственность за незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия
  • законодательную базу по защите обличителей привести в соответствие с acquis ЕС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный перечень задач на 2025 год, которые Еврокомиссия определила для Украины в сфере судебной реформы.

Также напомним, что Верховная Рада 30 октября приняла за основу законопроект 11265, предусматривающий исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства.

Автор: Наталя Мамченко

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УПК Еврокомиссия

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