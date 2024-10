Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования

Действительно ли Еврокомиссия рекомендует разрешить расследовать любые уголовные дела вечно.

В своем отчете по Украине, обнародованном 30 октября, Еврокомиссия рекомендует «дальнейшее усовершенствование законодательной базы для расследования и рассмотрения уголовных дел, в том числе о коррупции на высоком уровне, включая пересмотр существующих сроков досудебного расследования и изъятие положений в Уголовном процессуальном кодексе».

«Законодательные изменения в Уголовный процессуальный кодекс были внесены в декабре 2023 года об отмене сроков расследования и обязательном закрытии дел после окончания этих сроков до уведомления о подозрении.

Что касается этапа после сообщения о подозрении, обязательное закрытие уголовных дел в связи с истечением срока и продолжительность срока необходимо пересмотреть для обеспечения эффективного расследования (As regards expiration of the time-limit a length of the time limit should be reviewed to ensure effective investigations)» - указано в отчете.

Эта рекомендация корреспондируется с текстом обновленного Меморандума с МВФ, где речь идет о том, что Украина должна изменениями в УПК «отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении и с целью соответствующего баланса между целями быстрого и всестороннего расследования уголовных правонарушений и защиты прав сторон уголовного производства, при окончании сроков и ходатайстве обвиняемого или потерпевших, предоставить возможность следственному судье или своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (или закрыть производство, или завершить досудебное расследование), или отклонить ходатайство». Срок исполнения этого требования МВФ перенес с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года

Кроме того, Украина должна «обеспечить полную правовую определенность правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после вручения подозрения».

Итак, судя по этим документам, речь не идет о том, чтобы вообще убрать какое-либо упоминание о соблюдении сроков следствием в УПК.

Еврокомиссия предлагает также внести изменения в уголовное и уголовное процессуальное законодательство относительно:

сроков давности для обеспечения усиления ответственности за коррупционные правонарушения

предотвращения процессуальных злоупотреблений во время уголовных производств.

ввести новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за обход ограничительных мер, «поскольку уклонение от санкций до сих пор не является уголовным преступлением в Украине» (также указано, что «права и обязанности участников санкционного процесса должны быть более четко определены в законодательстве Украины»)

изменения, чтобы судьи не принимали участия в вынесении решений о собственном отводе, а такие решения подлежали обжалованию

внедрить систему случайного распределения дел между прокурорами на основе строгих и объективных критериев, в том числе специализации, с надлежащими гарантиями против манипуляций и эффективным механизмом обжалования решений об отводе прокурора

строже контролировать определенные виды оружия, включая огнестрельное оружие военного назначения, а также ввести ответственность за незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия

законодательную базу по защите обличителей привести в соответствие с acquis ЕС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала полный перечень задач на 2025 год, которые Еврокомиссия определила для Украины в сфере судебной реформы.

Также напомним, что Верховная Рада 30 октября приняла за основу законопроект 11265, предусматривающий исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства.

