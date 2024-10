Єврокомісія рекомендує вилучити з КПК норми щодо автоматичного закриття справ через сплив строків розслідування

Чи дійсно Єврокомісія рекомендує дозволити розслідувати будь-які кримінальні справи вічно.

У своєму звіті стосовно України, оприлюдненому 30 жовтня, Єврокомісія рекомендує «подальше вдосконалення законодавчої бази для розслідування та розгляду кримінальних справ, зокрема щодо корупції на високому рівні, включно з переглядом існуючих строків досудового розслідування та вилучення положень у Кримінальному процесуальному кодексі щодо автоматичного закриття справ».

«Законодавчі зміни до Кримінального процесуального кодексу були внесені в грудні 2023 року щодо скасування строків розслідування та обов’язкового закриття справ після закінчення цих строків до повідомлення про підозру.

Що стосується етапу після повідомлення про підозру, обов’язкове закриття кримінальних справ у зв’язку із закінченням строку та тривалість строку необхідно переглянути для забезпечення ефективного розслідування (As regards the phase after the notice of suspicion, the mandatory closure of criminal cases due to the expiration of the time-limit and the length of the time limit should be reviewed to ensure effective investigations)» - вказано у звіті.

Ця рекомендація кореспондується з текстом оновленого Меморандуму з МВФ, де йдеться про те, що Україна має змінами до КПК «скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування у зв’язку зі спливом строків досудового розслідування після повідомлення про підозру та, з метою відповідного балансу між цілями швидкого та всебічного розслідування кримінальних правопорушень та захисту прав сторін кримінального провадження, після закінчення строків і клопотання обвинуваченого або потерпілих осіб, надати можливість слідчому судді або своєчасно зобов’язати прокурорів прийняти рішення щодо досудового розслідування (або закрити провадження, або завершити досудове розслідування), або відхилити клопотання». Термін виконання цієї вимоги МВФ переніс з кінця жовтня 2024 року до кінця грудня 2024 року.

Крім того, Україна має «забезпечити повну правову визначеність щодо правового регулювання та визначення строків досудового розслідування після вручення підозри».

Отже, судячи з цих документів, не йдеться про те, щоб взагалі прибрати будь-яке згадування про дотримання строків слідством у КПК.

Єврокомісія пропонує також внести зміни до кримінального і кримінального процесуального законодавства щодо:

строків давності для забезпечення посилення відповідальності за корупційні правопорушення

запобігання процесуальним зловживанням під час кримінальних проваджень.

ввести нову статтю, яка передбачає кримінальну відповідальність за обхід обмежувальних заходів, «оскільки ухилення від санкцій досі не є кримінальним злочином в Україні» (також вказано, що «права та обов’язки учасників санкційного процесу мають бути більш чітко визначені в законодавстві України»)

зміни, щоб судді не брали участі у винесенні рішень про власний відвід, а такі рішення підлягали оскарженню

запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами на основі суворих та об’єктивних критеріїв, у тому числі спеціалізації, з належними гарантіями проти маніпуляцій та ефективним механізмом оскарження рішень про відвід прокурора

суворіше контролювати певні види зброї, в тому числі вогнепальну зброю військового призначення, а також запровадити відповідальність за незаконне виготовлення та обіг вогнепальної зброї

законодавчу базу щодо захисту викривачів привести у відповідність із acquis ЄС.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала повний перелік завдань на 2025 рік, які Єврокомісія визначила для України в сфері судової реформи.

Також нагадаємо, що Верховна Рада 30 жовтня прийняла за основу законопроект 11265, який передбачає виключення з КПК права слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі протиправності та необґрунтованості клопотання.

Автор: Наталя Мамченко

