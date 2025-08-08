Практика судів
  1. В Україні

Надання щорічної відпустки особам з інвалідністю: що слід знати роботодавцям

13:38, 8 серпня 2025
Для надання щорічної відпустки особі з інвалідністю у відділі кадрів мають бути документи, що підтверджують інвалідність, затверджені належним чином.
Право на відпочинок є одним із основоположних трудових прав кожного працівника, гарантованим Конституцією України та Кодексом законів про працю. Особлива увага в цьому питанні приділяється соціально вразливим категоріям населення, зокрема особам з інвалідністю.

Федерація профспілок зазначає, що Закон України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» встановлює державні гарантії права на відпустку, визначає умови, тривалість та порядок надання її працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення особистих життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особистості.

Порядок надання відпусток регулюється статтею 79 Кодекс законів про працю України і статтею 10 Закону №504.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Пунктом 2 частини сьомої статті 10 Закону №504 визначено, що щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються, зокрема, і особам з інвалідністю.

Для надання щорічної відпустки особі з інвалідністю у відділі кадрів підприємства мають бути відповідні підтверджувальні інвалідність документи, затверджені належним чином.

Тривалість щорічної основної відпустки осіб з інвалідністю визначено в частині сьомій статті 6 Закону №504:

  • особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів,
  • особам з інвалідністю III групи — 26 календарних днів.

Особи з інвалідністю за бажанням мають право отримати щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на цьому підприємстві (ст. 10 Закону №504).

Фактична норма щодо надання особам з інвалідністю щорічних відпусток у зручний для них час не означає, що відпустки таких працівників роботодавець не може включити до графіка відпусток, при цьому врахувавши побажання працівника щодо надання таких відпусток в період часу, визначений працівником. Але у разі надходження прохання від працівника надати щорічні відпустки в час, не передбачений графіком відпусток, роботодавець відмовити в наданні таких відпусток не може.

