Продали нерухомість — хто має повідомляти про це податкову

Стало відомо, чи зобов’язана фізособа повідомляти податкову про факт відчуження об’єктів житлової або нежитлової нерухомості.

Чи потрібно фізичним особам самостійно інформувати податкові органи про продаж або інше відчуження житлової чи нежитлової нерухомості? Питання залишається актуальним, адже саме ці дані впливають на нарахування податку на нерухоме майно.

Хто передає інформацію про зміну власника нерухомості

Як зазначає Податкова служба, обов’язок інформувати контролюючі органи покладений не на громадян, а на органи державної реєстрації прав на нерухоме майно. Відповідно до п.п. 70.16.6 ст. 70 Податкового кодексу України, держреєстратори мають подавати таку інформацію безоплатно та в електронному вигляді у визначеному Кабміном порядку.

Крім того, згідно з п.п. 266.7.4 ст. 266 ПКУ, реєстраційні органи протягом 15 днів після закінчення кожного кварталу передають до податкової відомості, необхідні для розрахунку податку на нерухоме майно.

Як оновлюються дані щодо місця проживання

Окремо центральний орган виконавчої влади, який займається питаннями міграції, щоденно інформує податкову про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб та про недійсні паспорти. Ці дані надходять не пізніше наступного робочого дня після внесення відповідних змін до Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо інформація в податковій не оновилася

ДПС уточнює, що якщо громадянин подає документи на майно, яке ще не відображене в інформаційних базах, податок на нерухомість тимчасово розраховується на підставі цих документів. Остаточний перерахунок здійснюється після отримання офіційних даних від держреєстраторів.

Порядок передачі таких відомостей регламентується постановою Кабміну № 476 від 31 травня 2012 року.

Головний висновок: повідомляти податкову про продаж нерухомості не потрібно

Податківці наголошують: фізична особа не зобов’язана окремо інформувати контролюючий орган про продаж чи інше відчуження нерухомого майна. Увесь обмін інформацією здійснюється між державними органами автоматично.

Коли варто звернутися до податкової особисто

Якщо виникають розбіжності між даними податкової та документами платника, громадянин може подати письмову заяву до контролюючого органу за своєю податковою адресою для звірки інформації. Це стосується як житлових, так і нежитлових об’єктів, а також часток у праві власності.

