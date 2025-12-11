Продали недвижимость — кто должен уведомлять об этом налоговую

Стало известно, обязано ли физлицо сообщать налоговой о факте отчуждения объектов жилой или нежилой недвижимости.

Нужно ли физическим лицам самостоятельно информировать налоговые органы о продаже или другом отчуждении жилой или нежилой недвижимости? Вопрос остается актуальным, ведь именно эти данные влияют на начисление налога на недвижимое имущество.

Кто передает информацию об изменении собственника недвижимости

Как отмечает Налоговая служба, обязанность информировать контролирующие органы возложена не на граждан, а на органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В соответствии с п.п. 70.16.6 ст. 70 Налогового кодекса Украины, госрегистраторы должны подавать такую информацию бесплатно и в электронном виде в определенном Кабмином порядке.

Кроме того, согласно п.п. 266.7.4 ст. 266 НКУ, регистрационные органы в течение 15 дней после окончания каждого квартала передают в налоговую сведения, необходимые для расчета налога на недвижимое имущество.

Как обновляются данные о месте проживания

Отдельно центральный орган исполнительной власти, который занимается вопросами миграции, ежедневно информирует налоговую о регистрации или снятии с регистрации места проживания физических лиц, а также о недействительных паспортах. Эти данные поступают не позднее следующего рабочего дня после внесения соответствующих изменений в Единый государственный демографический реестр.

Если информация в налоговой не обновилась

ГНС уточняет, что если гражданин подает документы на имущество, которое еще не отображено в информационных базах, налог на недвижимость временно рассчитывается на основании этих документов. Окончательный перерасчет осуществляется после получения официальных данных от госрегистраторов.

Порядок передачи таких сведений регламентируется постановлением Кабмина № 476 от 31 мая 2012 года.

Главный вывод: сообщать налоговой о продаже недвижимости не нужно

Налоговики подчеркивают: физическое лицо не обязано отдельно информировать контролирующий орган о продаже или другом отчуждении недвижимого имущества. Весь обмен информацией осуществляется между государственными органами автоматически.

Когда стоит обратиться в налоговую лично

Если возникают расхождения между данными налоговой и документами плательщика, гражданин может подать письменное заявление в контролирующий орган по своему налоговому адресу для сверки информации. Это касается как жилых, так и нежилых объектов, а также долей в праве собственности.

