Лубінець про роботу ТЦК: Більшість скарг не знаходить підтвердження, але є й серйозні інциденти

Хоча кількість скарг на роботу ТЦК та СП і зросла, але більшість порушень не підтверджується, каже Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості звернень громадян щодо роботи співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами омбудсмана, якого цитує Укрінформ, кількість таких скарг цього року збільшилася порівняно з минулим, однак під час перевірок більшість із них не підтверджується. Водночас Лубінець визнав, що фіксуються і випадки грубих порушень.

Які порушення встановлюють

Уповноважений навів приклади ситуацій, що дійсно потребують реагування:

незаконне фізичне тримання громадян;

незаконне вилучення особистих речей;

застосування фізичної сили;

ненадання можливості скористатися правом на юридичну допомогу.

Окремо він звернув увагу на численні скарги, пов’язані з роботою військово-лікарських комісій. За словами омбудсмана, трапляються випадки формального підходу до оцінки стану здоров'я, і як наслідок — мобілізації людей, яких військові частини потім відмовляються приймати через фактичні медичні протипоказання.

Напади на працівників ТЦК

Лубінець також наголосив на випадках нападів на співробітників ТЦК та СП. Він згадав трагедію у Львові та нещодавній випадок нападу з використанням холодної зброї.

За його словами, це є кримінальним правопорушенням, яке потребує належної реакції правоохоронних органів.

Омбудсман підкреслив, що мобілізаційні процеси залишаються критично важливими в умовах війни, і закликав як громадян, так і працівників ТЦК діяти виключно в межах закону.

