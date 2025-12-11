  1. В Україні

Лубінець про роботу ТЦК: Більшість скарг не знаходить підтвердження, але є й серйозні інциденти

11:48, 11 грудня 2025
Хоча кількість скарг на роботу ТЦК та СП і зросла, але більшість порушень не підтверджується, каже Дмитро Лубінець.
Лубінець про роботу ТЦК: Більшість скарг не знаходить підтвердження, але є й серйозні інциденти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості звернень громадян щодо роботи співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами омбудсмана, якого цитує Укрінформ, кількість таких скарг цього року збільшилася порівняно з минулим, однак під час перевірок більшість із них не підтверджується. Водночас Лубінець визнав, що фіксуються і випадки грубих порушень.

Які порушення встановлюють

Уповноважений навів приклади ситуацій, що дійсно потребують реагування:

  • незаконне фізичне тримання громадян;
  • незаконне вилучення особистих речей;
  • застосування фізичної сили;
  • ненадання можливості скористатися правом на юридичну допомогу.

Окремо він звернув увагу на численні скарги, пов’язані з роботою військово-лікарських комісій. За словами омбудсмана, трапляються випадки формального підходу до оцінки стану здоров'я, і як наслідок — мобілізації людей, яких військові частини потім відмовляються приймати через фактичні медичні протипоказання.

Напади на працівників ТЦК

Лубінець також наголосив на випадках нападів на співробітників ТЦК та СП. Він згадав трагедію у Львові та нещодавній випадок нападу з використанням холодної зброї.

За його словами, це є кримінальним правопорушенням, яке потребує належної реакції правоохоронних органів.

Омбудсман підкреслив, що мобілізаційні процеси залишаються критично важливими в умовах війни, і закликав як громадян, так і працівників ТЦК діяти виключно в межах закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна ТЦК Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]