Лубинец о работе ТЦК: Большинство жалоб не находит подтверждения, но есть и серьезные инциденты
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества обращений граждан относительно работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
По словам омбудсмена, которого цитирует Укринформ, количество таких жалоб в этом году увеличилось по сравнению с прошлым, однако при проверках большинство из них не подтверждается. В то же время Лубинец признал, что фиксируются и случаи грубых нарушений.
Какие нарушения устанавливают
Уполномоченный привел примеры ситуаций, которые действительно требуют реагирования:
- незаконное физическое удержание граждан;
- незаконное изъятие личных вещей;
- применение физической силы;
- непредоставление возможности воспользоваться правом на юридическую помощь.
Отдельно он обратил внимание на многочисленные жалобы, связанные с работой военно-врачебных комиссий. По словам омбудсмена, встречаются случаи формального подхода к оценке состояния здоровья, и как следствие — мобилизации людей, которых затем воинские части отказываются принимать из-за фактических медицинских противопоказаний.
Нападения на работников ТЦК
Лубинец также подчеркнул случаи нападений на сотрудников ТЦК и СП. Он вспомнил трагедию во Львове и недавний инцидент с применением холодного оружия.
По его словам, это является уголовным правонарушением, которое требует соответствующей реакции правоохранительных органов.
Омбудсмен отметил, что мобилизационные процессы остаются критически важными в условиях войны, и призвал как граждан, так и работников ТЦК действовать исключительно в рамках закона.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.