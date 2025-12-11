Лубинец о работе ТЦК: Большинство жалоб не находит подтверждения, но есть и серьезные инциденты

Хотя количество жалоб на работу ТЦК и СП выросло, большинство нарушений не подтверждается, говорит Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества обращений граждан относительно работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По словам омбудсмена, которого цитирует Укринформ, количество таких жалоб в этом году увеличилось по сравнению с прошлым, однако при проверках большинство из них не подтверждается. В то же время Лубинец признал, что фиксируются и случаи грубых нарушений.

Какие нарушения устанавливают

Уполномоченный привел примеры ситуаций, которые действительно требуют реагирования:

незаконное физическое удержание граждан;

незаконное изъятие личных вещей;

применение физической силы;

непредоставление возможности воспользоваться правом на юридическую помощь.

Отдельно он обратил внимание на многочисленные жалобы, связанные с работой военно-врачебных комиссий. По словам омбудсмена, встречаются случаи формального подхода к оценке состояния здоровья, и как следствие — мобилизации людей, которых затем воинские части отказываются принимать из-за фактических медицинских противопоказаний.

Нападения на работников ТЦК

Лубинец также подчеркнул случаи нападений на сотрудников ТЦК и СП. Он вспомнил трагедию во Львове и недавний инцидент с применением холодного оружия.

По его словам, это является уголовным правонарушением, которое требует соответствующей реакции правоохранительных органов.

Омбудсмен отметил, что мобилизационные процессы остаются критически важными в условиях войны, и призвал как граждан, так и работников ТЦК действовать исключительно в рамках закона.

