Уряд оновив правила управління відходами від зруйнованих будівель унаслідок бойових дій

12:42, 11 грудня 2025
Документ уточнює, на яких територіях можуть застосовуватися оновлені правила та за яких умов розпочинається організація робіт.
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку управління відходами, що утворюються внаслідок руйнування будівель і споруд через бойові дії, теракти, диверсії або під час ліквідації їх наслідків. Документ уточнює, на яких територіях можуть застосовуватися оновлені правила та за яких умов розпочинається організація робіт.

Де діятиме Порядок

Згідно з урядовими змінами, Порядок застосовується на території України, за винятком:

  • територій можливих бойових дій;
  • територій активних бойових дій, у тому числі тих, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси;
  • тимчасово окупованих РФ територій, включених до офіційного переліку Мінвідновлення, для яких не визначено дату завершення бойових дій чи окупації.

Водночас на територіях можливих та активних бойових дій, а також на територіях активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні ресурси і які включені до відповідного переліку, Порядок може застосовуватися за окремим рішенням виконавчого органу місцевої ради або військової адміністрації населеного пункту.

Коли можна починати роботи з управління відходами

Уряд окремо визначив, що організація операцій з управління відходами від руйнувань можлива лише після виконання комплексу заходів, передбачених пунктами 5 і 8 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, повʼязаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою КМУ від 19.04.2022 № 473.

