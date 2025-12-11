Правительство обновило правила обращения с отходами от разрушенных зданий в результате боевых действий

Документ уточняет, на каких территориях могут применяться обновленные правила и при каких условиях начинается организация работ.

Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок управления отходами, которые образуются вследствие разрушения зданий и сооружений из-за боевых действий, терактов, диверсий или во время ликвидации их последствий. Документ уточняет, на каких территориях могут применяться обновленные правила и при каких условиях начинается организация работ.

Где будет действовать Порядок

Согласно внесенным изменениям, Порядок применяется на территории Украины, за исключением:

территорий возможных боевых действий;

территорий активных боевых действий, включая те, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы;

временно оккупированных РФ территорий, включенных в официальный перечень Минвосстановления, для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

В то же время на территориях возможных и активных боевых действий, а также на территориях активных боевых действий, где работают государственные электронные информационные ресурсы и которые включены в соответствующий перечень, Порядок может применяться по отдельному решению исполнительного органа местного совета или военной администрации населенного пункта.

Когда можно начинать работы по управлению отходами

Правительство отдельно указало, что организация операций по обращению с отходами от разрушений возможна только после выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных пунктами 5 и 8 Порядка выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений, утвержденного постановлением КМУ от 19.04.2022 № 473.

