У спальних поїздах «Укрзалізниці» з’явиться Wi-Fi вже 2026 року — Мінрозвитку

Wi-Fi для пасажирів з'явиться у спальних поїздах УЗ вже наступного року — йдеться про вагони купе, плацкарт та СВ.

Спальні вагони «Укрзалізниці» вперше отримають повноцінний Wi-Fi, який планують встановити у 2026 році. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, презентуючи ключові результати роботи залізничного сектору за 2025 рік та плани на наступний.

На тлі цифровізації сервісів, Міністерство заявляє, що наступний рік стане етапом якісного оновлення пасажирських перевезень, у тому числі завдяки модернізації рухомого складу та розширенню міжнародних маршрутів.

Нові маршрути до ЄС і збільшення кількості квитків

2025 рік став рекордним за розвитком сполучення з Європою. Пропозицію місць у поїздах до країн ЄС збільшено на 20% — до 8 тисяч на добу. Запущено нові рейси:

Київ – Бухарест

Харків – Перемишль

Кременчук – Перемишль

Кривий Ріг – Перемишль

Також вперше за час незалежності збудовано 22 км євроколії Чоп – Ужгород, що дало старт прямим поїздам до Австрії, Словаччини та Угорщини.

Експеримент із проведенням паспортного та митного контролю під час руху поїздів до Польщі скоротить тривалість подорожей приблизно на годину.

Нові вагони та інклюзивні рішення

Укрзалізниця отримала 66 нових спальних вагонів, серед яких:

35 — для пасажирів із порушенням зору;

4 — для людей, які користуються кріслами колісними;

один унікальний вагон для одночасного перевезення 8 пасажирів на кріслах колісних.

Модернізовано 16 вагонів, на вокзалах встановлюють пандуси, тактильні таблички та адаптовані санвузли. Оновлення торкнулося й приміських поїздів — 12 модернізованих електричок уже працюють на ключових напрямках.

Співпраця з Alstom і перший новий електровоз у 2027 році

Україна підписала угоду на постачання 55 електровозів Alstom. Частину комплектуючих планують виробляти в Україні. Перший локомотив очікується у 2027 році, повний контракт завершать до 2029-го.

Євроінтеграція та безпека

Мінрозвитку подало законопроєкт про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту — документ наближує українські стандарти до норм ЄС. На вокзалах встановлюють мобільні укриття, а зруйновані ділянки колій відновлюють у пріоритетному порядку.

Плани на 2026 рік

У наступному році «Укрзалізниця» та Міністерство розвитку громад зосередяться на таких напрямках:

встановлення Wi-Fi у спальних поїздах;

постачання 60 нових пасажирських вагонів;

продовження будівництва євроколії Скнилів – Мостиська-ІІ;

запуск механізму державного замовлення на пасажирські перевезення (перехід до системи PSO);

масштабування програми малої механізації — ще 9 000 одиниць техніки у 2026–2028 роках.

