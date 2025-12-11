  1. В Украине

В спальных поездах «Укрзалізниці» появится Wi-Fi уже в 2026 году — Минразвития

11:12, 11 декабря 2025
Wi-Fi для пассажиров появится в спальных поездах УЗ уже в следующем году — речь идет о вагонах купе, плацкарт и СВ.
Спальные вагоны «Укрзалізниці» впервые получат полноценный Wi-Fi, который планируют установить в 2026 году. Об этом сообщило Министерство развития общин, презентуя ключевые результаты работы железнодорожного сектора за 2025 год и планы на следующий.

На фоне цифровизации сервисов Министерство заявляет, что следующий год станет этапом качественного обновления пассажирских перевозок, в том числе благодаря модернизации подвижного состава и расширению международных маршрутов.

Новые маршруты в ЕС и увеличение количества билетов

2025 год стал рекордным по развитию сообщения с Европой. Предложение мест в поездах в страны ЕС увеличено на 20% — до 8 тысяч в сутки. Запущены новые рейсы:

  • Киев – Бухарест
  • Харьков – Перемышль
  • Кременчуг – Перемышль
  • Кривой Рог – Перемышль

Также впервые за время независимости построено 22 км евроколеи Чоп – Ужгород, что дало старт прямым поездам в Австрию, Словакию и Венгрию.

Эксперимент по проведению паспортного и таможенного контроля во время движения поездов в Польшу сократит длительность поездок примерно на час.

Новые вагоны и инклюзивные решения

Укрзалізниця получила 66 новых спальных вагонов, среди которых:

  • 35 — для пассажиров с нарушением зрения;
  • 4 — для людей, которые пользуются креслами-колясками;
  • один уникальный вагон для одновременной перевозки 8 пассажиров на креслах-колясках.

Модернизированы 16 вагонов, на вокзалах устанавливают пандусы, тактильные таблички и адаптированные санузлы. Обновление коснулось и пригородных поездов — 12 модернизированных электричек уже работают на ключевых направлениях.

Сотрудничество с Alstom и первый новый электровоз в 2027 году

Украина подписала соглашение на поставку 55 электровозов Alstom. Часть комплектующих планируют производить в Украине. Первый локомотив ожидается в 2027 году, полный контракт завершат к 2029-му.

Евроинтеграция и безопасность

Минразвития подало законопроект о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта — документ приближает украинские стандарты к нормам ЕС. На вокзалах устанавливают мобильные укрытия, а разрушенные участки путей восстанавливают в приоритетном порядке.

Планы на 2026 год

В следующем году «Укрзалізниця» и Министерство развития общин сосредоточатся на следующих направлениях:

  • установление Wi-Fi в спальных поездах;
  • поставка 60 новых пассажирских вагонов;
  • продолжение строительства евроколеи Скнилов – Мостиска-II;
  • запуск механизма госзаказа на пассажирские перевозки (переход к системе PSO);
  • масштабирование программы малой механизации — еще 9 000 единиц техники в 2026–2028 годах.

Укрзализныця

