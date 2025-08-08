Практика судов
Предоставление ежегодного отпуска лицам с инвалидностью: что нужно знать работодателям

13:38, 8 августа 2025
Для предоставления ежегодного отпуска лицу с инвалидностью в отделе кадров должны быть документы, подтверждающие инвалидность, утвержденные должным образом.
Право на отдых является одним из основополагающих трудовых прав каждого работника, гарантированным Конституцией Украины и Кодексом законов о труде. Особое внимание в этом вопросе уделяется социально уязвимым категориям населения, в частности лицам с инвалидностью.

Федерация профсоюзов отмечает, что Закон Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках» устанавливает государственные гарантии права на отпуск, определяет условия, продолжительность и порядок его предоставления работникам для восстановления трудоспособности, укрепления здоровья, а также для воспитания детей, удовлетворения личных жизненно важных потребностей и интересов, всестороннего развития личности.

Порядок предоставления отпусков регулируется статьёй 79 Кодекса законов о труде Украины и статьёй 10 Закона №504.

Очерёдность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудового коллектива органом и доводятся до сведения всех работников.

Пунктом 2 части седьмой статьи 10 Закона №504 установлено, что ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются, в частности, и лицам с инвалидностью.

Для предоставления ежегодного отпуска лицу с инвалидностью в отделе кадров предприятия должны быть соответствующие подтверждающие инвалидность документы, оформленные надлежащим образом.

Продолжительность ежегодного основного отпуска лиц с инвалидностью определена в части седьмой статьи 6 Закона №504:

лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней,

лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.

Лица с инвалидностью по своему желанию имеют право получить ежегодный отпуск полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на этом предприятии (ст. 10 Закона №504).

Фактическая норма относительно предоставления лицам с инвалидностью ежегодных отпусков в удобное для них время не означает, что отпуска таких работников работодатель не может включать в график отпусков, при этом учитывая пожелания работника относительно предоставления такого отпуска в указанный им период времени. Однако в случае поступления просьбы от работника предоставить ежегодный отпуск в период, не предусмотренный графиком отпусков, работодатель отказать в предоставлении такого отпуска не может.

