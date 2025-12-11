  1. У світі

США вимагатимуть від туристів із 42 країн показувати історію своїх соцмереж за 5 років

13:00, 11 грудня 2025
Адміністрація Трампа планує суттєво посилити перевірки для безвізових мандрівників.
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала суттєво посилити перевірки для громадян 42 країн, які користуються безвізовим режимом із США. Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки, передає CBS News.

Що зміниться для туристів

Країни-учасниці програми безвізових подорожей (Visa Waiver Program) — серед них Велика Британія, Німеччина, Франція, Австралія, Ізраїль, Японія, Південна Корея та інші— дозволяють своїм громадянам подорожувати до Штатів на термін до 90 днів без отримання візи. Натомість мандрівники мають заповнити онлайн-заявку ESTA.

Тепер же адміністрація Трампа пропонує суттєве оновлення системи ESTA — зробити її мобільною та значно розширити перелік обов’язкових даних.

Згідно з проєктом, Служба митного та прикордонного контролю (CBP) планує вимагати:

  • п’ятирічну історію соціальних мереж (обов’язкова вимога);
  • усі електронні адреси, які заявник використовував протягом останніх 10 років;
  • персональні дані найближчих родичів, включно з телефонами та адресами проживання.

У відомстві зазначають, що ці зміни покликані виконати указ Трампа, спрямований на недопущення до США іноземців, які можуть становити загрозу національній безпеці.

Критика та можливі наслідки

Експерти та представники туристичної індустрії застерігають: такі правила можуть відлякати потенційних відвідувачів і завдати удару по туризму — особливо напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який США прийматимуть разом із Канадою та Мексикою.

