США будут требовать от туристов из 42 стран показывать историю своих соцсетей за 5 лет

13:00, 11 декабря 2025
Администрация Трампа планирует существенно ужесточить проверки для безвизовых путешественников.
Администрация Дональда Трампа предложила существенно усилить проверки для граждан 42 стран, которые пользуются безвизовым режимом с США. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности, передает CBS News.

Что изменится для туристов

Страны-участницы программы безвизовых поездок (Visa Waiver Program) — среди них Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Израиль, Япония, Южная Корея и другие — позволяют своим гражданам путешествовать в Штаты сроком до 90 дней без получения визы. Вместо этого путешественники должны заполнить онлайн-заявку ESTA.

Теперь же администрация Трампа предлагает существенное обновление системы ESTA — сделать ее мобильной и значительно расширить перечень обязательных данных.

Согласно проекту, Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) планирует требовать:

  • пятилетнюю историю социальных сетей (обязательное требование);
  • все электронные адреса, которые заявитель использовал в течение последних 10 лет;
  • персональные данные ближайших родственников, включая телефоны и адреса проживания.

В ведомстве отмечают, что эти изменения призваны выполнить указ Трампа, направленный на недопущение в США иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Критика и возможные последствия

Эксперты и представители туристической индустрии предупреждают: такие правила могут отпугнуть потенциальных посетителей и нанести удар по туризму — особенно накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, который США будут принимать вместе с Канадой и Мексикой.

