  1. В Україні

Нова цифрова система «Пульс вступу» відстежуватиме виконання Україною умов для вступу в ЄС

10:36, 11 грудня 2025
Кабмін створив інформаційну систему «Пульс вступу» для моніторингу виконання зобов’язань України на шляху до ЄС.
Нова цифрова система «Пульс вступу» відстежуватиме виконання Україною умов для вступу в ЄС
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Уряд затвердив Положення про інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції «Пульс вступу». Новий інструмент запроваджено для удосконалення контролю за прогресом виконання Україною зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу, зокрема під час переговорів про вступ до ЄС.

Що передбачає рішення

«Пульс вступу» стане єдиною інформаційною базою даних задля:

  • удосконалення системи моніторингу прогресу виконання зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції, зокрема, щодо забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС;
  • створення, наповнення і функціонування єдиної інформаційної бази даних з питань адаптації законодавства України до положень права ЄС (acquis ЄС);
  • виконання міжнародно-правових зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції.

Положення визначає:

  • мету, завдання та функції системи;
  • її структуру, складові та принципи функціонування;
  • повноваження технічного адміністратора та користувачів;
  • порядок доступу до інформації.

Також Уряд вніс зміни до постанови КМУ № 634 від 4 червня 2024 року. Вони уточнюють порядок подання Міністерству фінансів інформації про виконання заходів, передбачених зобов’язаннями України в межах реалізації стратегічного курсу на повноправне членство в Європейському Союзі.

