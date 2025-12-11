Нова цифрова система «Пульс вступу» відстежуватиме виконання Україною умов для вступу в ЄС

Кабмін створив інформаційну систему «Пульс вступу» для моніторингу виконання зобов’язань України на шляху до ЄС.

Уряд затвердив Положення про інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції «Пульс вступу». Новий інструмент запроваджено для удосконалення контролю за прогресом виконання Україною зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу, зокрема під час переговорів про вступ до ЄС.

Що передбачає рішення

«Пульс вступу» стане єдиною інформаційною базою даних задля:

удосконалення системи моніторингу прогресу виконання зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції, зокрема, щодо забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС;

створення, наповнення і функціонування єдиної інформаційної бази даних з питань адаптації законодавства України до положень права ЄС (acquis ЄС);

виконання міжнародно-правових зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції.

Положення визначає:

мету, завдання та функції системи;

її структуру, складові та принципи функціонування;

повноваження технічного адміністратора та користувачів;

порядок доступу до інформації.

Також Уряд вніс зміни до постанови КМУ № 634 від 4 червня 2024 року. Вони уточнюють порядок подання Міністерству фінансів інформації про виконання заходів, передбачених зобов’язаннями України в межах реалізації стратегічного курсу на повноправне членство в Європейському Союзі.

