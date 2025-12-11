  1. В Украине

Новая цифровая система «Пульс вступления» будет отслеживать выполнение Украиной условий для вступления в ЕС

10:36, 11 декабря 2025
Кабмин создал информационную систему «Пульс вступления» для мониторинга выполнения обязательств Украины на пути к ЕС.
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Правительство утвердило Положение об информационной системе мониторинга выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции «Пульс вступления». Новый инструмент введен для совершенствования контроля за прогрессом выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграционного процесса, в том числе во время переговоров о вступлении в ЕС.

Что предусматривает решение

«Пульс вступления» станет единой информационной базой данных для:

  • совершенствования системы мониторинга прогресса выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, включая обеспечение переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС;
  • создания, наполнения и функционирования единой информационной базы данных по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС (acquis ЕС);
  • выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

Положение определяет:

  • цель, задачи и функции системы;
  • ее структуру, составляющие и принципы функционирования;
  • полномочия технического администратора и пользователей;
  • порядок доступа к информации.

Также Правительство внесло изменения в постановление КМУ № 634 от 4 июня 2024 года. Они уточняют порядок подачи Министерству финансов информации о выполнении мероприятий, предусмотренных обязательствами Украины в рамках реализации стратегического курса на полноправное членство в Европейском Союзе.

