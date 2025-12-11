Новая цифровая система «Пульс вступления» будет отслеживать выполнение Украиной условий для вступления в ЕС
Правительство утвердило Положение об информационной системе мониторинга выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции «Пульс вступления». Новый инструмент введен для совершенствования контроля за прогрессом выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграционного процесса, в том числе во время переговоров о вступлении в ЕС.
Что предусматривает решение
«Пульс вступления» станет единой информационной базой данных для:
- совершенствования системы мониторинга прогресса выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, включая обеспечение переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС;
- создания, наполнения и функционирования единой информационной базы данных по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС (acquis ЕС);
- выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции.
Положение определяет:
- цель, задачи и функции системы;
- ее структуру, составляющие и принципы функционирования;
- полномочия технического администратора и пользователей;
- порядок доступа к информации.
Также Правительство внесло изменения в постановление КМУ № 634 от 4 июня 2024 года. Они уточняют порядок подачи Министерству финансов информации о выполнении мероприятий, предусмотренных обязательствами Украины в рамках реализации стратегического курса на полноправное членство в Европейском Союзе.
