Європротокол у Дії: з 2026 року ДТП можна буде фіксувати у застосунку

10:02, 11 грудня 2025
З першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без жодних паперових документів — просто на місці події.
Європротокол у Дії: з 2026 року ДТП можна буде фіксувати у застосунку
Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить повністю оформлювати європротокол у застосунку Дія. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без жодних паперових документів — просто на місці події.

Дія автоматично підвантажуватиме всі дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування. Це усуває типові помилки, через які раніше страхові компанії могли відмовляти у виплатах.

Користувачам достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником аварії та підписати документ через Дія.Підпис.

Статус розгляду також можна буде відстежувати безпосередньо в застосунку, без візитів до страхової компанії чи додаткових звернень.

Свириденко зазначила, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

