  1. В Украине

Европротокол в Дии: с 2026 года ДТП можно будет фиксировать в приложении

10:02, 11 декабря 2025
С первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без каких-либо бумажных документов — прямо на месте происшествия.
Европротокол в Дии: с 2026 года ДТП можно будет фиксировать в приложении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил постановление, которое позволит полностью оформлять европротокол в приложении Дия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без каких-либо бумажных документов — прямо на месте происшествия.

Дия автоматически будет подгружать все данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании. Это устраняет типичные ошибки, из-за которых ранее страховые компании могли отказывать в выплатах.

Пользователям будет достаточно добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником аварии и подписать документ через Дия.Подпись.

Статус рассмотрения также можно будет отслеживать непосредственно в приложении, без визитов в страховую компанию или дополнительных обращений.

Свириденко отметила, что новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП авария европротокол автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]