Европротокол в Дии: с 2026 года ДТП можно будет фиксировать в приложении

С первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без каких-либо бумажных документов — прямо на месте происшествия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил постановление, которое позволит полностью оформлять европротокол в приложении Дия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без каких-либо бумажных документов — прямо на месте происшествия.

Дия автоматически будет подгружать все данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании. Это устраняет типичные ошибки, из-за которых ранее страховые компании могли отказывать в выплатах.

Пользователям будет достаточно добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником аварии и подписать документ через Дия.Подпись.

Статус рассмотрения также можно будет отслеживать непосредственно в приложении, без визитов в страховую компанию или дополнительных обращений.

Свириденко отметила, что новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.